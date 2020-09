Business news: presidente Huawei Guo chiede aiuto ai fornitori per sopravvivere a repressione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei Technologies continuerà a lavorare con fornitori che sono disposti e in grado di restare fedeli alla società cinese mentre "combatte per la sopravvivenza" contro la sempre più intensa repressione da parte degli Stati Uniti. "Huawei si trova in una situazione difficile in questi giorni. L'aggressione continua da parte del governo degli Stati Uniti ci ha messo sotto pressione", ha affermato Guo Ping, presidente di turno di Huawei all'evento annuale Huawei Connect a Shanghai. "Huawei sta ancora valutando attentamente gli impatti, ma ora lottare per la sopravvivenza è il nostro obiettivo principale. Aiutare la nostra catena di fornitura a rafforzarsi aiuterà la compagnia stessa", ha aggiunto il dirigente. Guo ha citato il collaboratore di Huawei, Cooler Master, un fornitore tradizionale di soluzioni di dissipazione del calore, per aggiornare le sue tecnologie da utilizzare nelle stazioni base 5G. "Continueremo a lavorare con i nostri partner per migliorare le loro capacità, assicurandoci che ci siano molti vantaggi per loro durante tutto il processo e che possiamo crescere insieme", ha aggiunto Guo. (Cip)