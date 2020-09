Business news: ministero Commercio, Cina gestirà richiesta licenza di Bytedance in conformità con la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità del Commercio di Pechino ha ricevuto la richiesta di Bytedance, società proprietaria della popolare app TikTok, per una licenza di esportazione della tecnologia e la gestirà in conformità con le leggi e i regolamenti. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese in riferimento alla cessione delle attività di TikTok negli Stati Uniti. "Resta inteso che l'Ufficio del commercio municipale di Pechino ha ricevuto la domanda per la licenza di esportazione della tecnologia presentata da ByteDance, seguirà le normative e le procedure pertinenti e gestirà il dossier in conformità con le leggi e i regolamenti", ha spiegato Gao Feng, portavoce del ministero. L'azienda ha richiesto una licenza in Cina in linea con i requisiti di esportazione tecnologica del Paese, mentre si attende la firma un accordo con Oracle e Walmart per le operazioni statunitensi di TikTok per evitare la messa al bando dell'app negli Stati Uniti. La domanda è stata presentata all'Ufficio del commercio municipale di Pechino e la società è in attesa di una decisione, ha riferito la compagnia in una dichiarazione. (Cip)