Business news: Commissione europea avvia inchiesta per dumping su cavi fibra ottica importati dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato un'inchiesta sui cavi in fibra ottica importati dalla Cina per stabilire se l'operazione sia oggetto di dumping. Lo si apprende dall'istituzione comunitaria, che ha spiegato di aver ricevuto, il 10 agosto, una denuncia (ai sensi dell'articolo 5 del regolamento contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non dell'Unione europea) in cui si afferma che le importazioni di cavi in fibra ottica originari della Repubblica Popolare Cinese sono oggetto di dumping, cioè vengono venduti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli previsti nel mercato unico, e causano quindi un pregiudizio all'industria dell'Ue. La denuncia è stata presentata il 10 agosto da Europacable, per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 per cento della produzione totale di cavi in fibra ottica dell'Unione. Il prodotto sotto i riflettori sono i cavi in fibra ottica monomodale, costituiti da una o più fibre rivestite singolarmente, con involucro protettivo, anche contenenti conduttori elettrici. (Beb)