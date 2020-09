Business news: Emirati, gruppo alberghiero Al Habtoor pianifica apertura ufficio rappresentanza in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo alberghiero emiratino Al Habtoor Group (Ahg), con sede a Dubai, ha in programma di aprire un ufficio di rappresentanza in Israele. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’annuncio è arrivato dopo un incontro tra l’ad del gruppo emiratino, Khalaf Ahmad al Habtoor, e quello del gruppo immobiliare e finanziario israeliano Ampa Group, Shlomi Fogel. Il gruppo Habtoor - i cui ambiti di attività includono anche costruzioni, istruzione e auto - è attualmente in trattativa con la compagnia israeliana Israir per avviare collegamenti aerei commerciali diretti tra lo Stato ebraico e gli Emirati. (Res)