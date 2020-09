Business news: Iran, rial perde terreno sul dollaro dopo annuncio Usa di reintroduzione unilaterale sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rial ha perso ulteriormente terreno sul dollaro dopo l'annuncio della reintroduzione unilaterale da parte degli Stati Uniti di sanzioni contro l'Iran. Lo riferisce il portale "Radio Farda". Nella giornata del 20 settembre, il cambio ha raggiunto i 273 mila rial per un dollaro, rispetto ai 160 mila all'inizio dell'anno iraniano (20 marzo). In luglio, il deprezzamento della valuta iraniana ha fatto toccare un rapporto di 250 mila rial per un dollaro dopo che l'iniezione di circa un miliardo di dollari da parte della Banca centrale d'Iran sul mercato locale aveva fatto recuperare terreno alla moneta della Repubblica islamica portando a 210 mila sul dollaro. Quest'anno il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha pubblicato un rapporto in cui prevede che le riserve iraniane di valuta estera diminuiranno di 19 miliardi di dollari nel 2020, toccano quota 85 miliardi e 69 il prossimo anno. L'Fmi ha anche previsto che le esportazioni iraniane di olio e prodotti connessi raggiungeranno nel 2020 non più di 46 miliardi di dollari, a fronte di importazioni per 64 miliardi. Prima dell'introduzione delle sanzioni Usa, le esportazioni iraniane superavano il valore di cento miliardi di dollari. (Res)