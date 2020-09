Egitto: Alta corte amministrativa sospende celebrazioni dedicate a rabbino ebreo Yacoub Abu Hasira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte ha anche rifiutato di trasferire le spoglie del rabbino sottolineando che l’Islam rispetta le leggi religiose e quindi rifiuta la riesumazione delle tombe. L’Alta corte ha stabilito inoltre che il mausoleo è una normale tomba risalente al tardo 19mo secolo e non possiede caratteristiche archeologiche e che non dovrebbe essere inclusa tra le antichità islamiche e copte, considerato inoltre che Yaakov Abuhatzeira non apparteneva a nessuna delle due religioni. Il ministero delle Antichità aveva precedentemente emesso una decisione nel 2001 per considerare il mausoleo e i cimiteri ebraici intorno ad esso e la collina su cui è costruito, tra monumenti islamici e copti. L’Alta corte ha giudicato la decisione un grave errore storico che ha avuto un impatto sul patrimonio egiziano. La sentenza di oggi richiede anche che il ministro delle Antichità informi il comitato intergovernativo per il patrimonio mondiale dell'Unesco di rimuovere il sito dai suoi archivi di antichità islamiche e copte. (Cae)