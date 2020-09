Business news: Cina, ministero del Commercio vara nuove disposizioni per sanzionare le società straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Cina ha pubblicato le Disposizioni sull’Elenco delle entità inaffidabili, approvate dal Consiglio di Stato, promulgate ed entrate in vigore con tale atto. La pubblicazione è giunta all’indomani dell’annuncio del bando imposto dagli Stati Uniti alla piattaforma social TikTok e all’app di messaggistica WeChat, a decorrere dal 20 settembre. Le nuove disposizioni cinesi, che non fanno riferimento a nazionalità specifiche, consentono di sanzionare le società straniere. Il testo normativo, in 14 articoli, spiega che le misure sono formulate in conformità con la Legge sul commercio estero, la Legge sulla sicurezza nazionale e altre leggi della Repubblica Popolare Cinese e che rispondono allo scopo di salvaguardare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, mantenendo un ordine economico e commerciale internazionale libero ed equo, proteggendo i diritti e gli interessi legittimi di imprese, organizzazioni e individui cinesi. (Cip)