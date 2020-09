Business news: Italia-Cina, a Changzhou posa prima pietra stabilimento Spal Automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nell'importante città industriale di Changzhou, in Cina, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo stabilimento dell'azienda italiana Spal Automotive, realtà storica di Correggio (Reggio Emilia) con oltre 60 anni di storia e una presenza commerciale nel paese asiatico da vent'anni. La cerimonia si è svolta alla presenza del console generale d'Italia a Shanghai Michele Cecchi, del vicesindaco di Changzhou, Hang Yong, del presidente Spal Changzhou Jorgen Jonker, oltre ai vertici della Wujin National Hi-tech Industrial Zone. Il nuovo stabilimento di 23 mila metri quadrati (il cui completamento è atteso per il 2021) impiegherà fino a 300 persone, e sarà dedicato alla produzione di elettroventilatori assiali (Sealed axial fans), principalmente per applicazioni Engine Cooling (Ec) e Air Conditioning (Hvac) per auto, bus e off-highway. L'azienda italiana è nota per la sua vocazione alla ricerca e sviluppo, con un focus sulle nuove energie per il settore dell'auto, come la tecnologia ibrida, e le soluzioni "fuel cell", ponendosi quale fornitore di prodotti altamente innovativi per il mercato cinese. (Cip)