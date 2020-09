© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE:-La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla finale del talent Antimafia organizzato dall'associazione "Noi". Cinema multisala Cineland - viale dei Romagnoli, 515. (ore 16:30)REGIONE:-L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, partecipa al tavolo tematico "Economia sociale e di mercato quali prospettive economiche sul territorio" nell'ambito della manifestazione "Itaca 2020 - viaggio tra le idee oltre il Covid". L'evento si tiene in Largo Florio Rosetti, Formello, Roma. (ore 11:30)VARIE:-In occasione della Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato la Comunità di Sant'Egidio si unisce alle celebrazioni che si tengono in tutto il mondo, a partire da quella con Papa Francesco in piazza San Pietro, domani, a cui parteciperà con "Genti di Pace", composto da migranti che frequentano le Scuole di Lingua e Cultura italiana della Comunità, e alcuni rifugiati venuti con i corridoi umanitari.(Rer)