Business news: ambasciatore Ferrari, ripresa economica Cina ben al di sopra delle aspettative

- L'economia della Cina ha registrato una ripresa "ben al di sopra delle aspettative e delle stime internazionali" e rappresenta una destinazione privilegiata per le nostre esportazioni, anche alla luce della "crescente attenzione dei consumatori cinesi ai prodotti di alta qualità" che le imprese italiane sanno offrire. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, che ha presenziato a un webinar organizzato da Assolombarda e Fondazione Italia-Cina dal titolo "Cina e Italia nel post Covid: presentazione del rapporto annuale della Fondazione Italia Cina". L'evento, riferisce la nostra sede diplomatica in un comunicato, ha visto la presenza di circa cento esponenti del mondo imprenditoriale e soci di entrambi gli enti ed è stato dedicato alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione, che raccoglie autorevoli ricerche, analisi di rischio e previsioni sull'economia cinese. (Com)