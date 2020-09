Business news: Cina, commercio estero Xinjiang in aumento del 31,5 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume totale delle importazioni ed esportazioni della regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha superato i 15,6 miliardi di yuan (circa 2,3 miliardi di dollari) ad agosto, con un aumento del 31,5 per cento su base annua. Lo ha reso noto la Dogana di Urumqi. Del volume totale, le esportazioni dello Xinjiang, dominate da prodotti meccanici, elettrici e ad alta intensità di manodopera, sono aumentate del 39,9 per cento anno su anno a 11,7 miliardi di yuan (1,7 miliardi di dollari) ad agosto. Nel frattempo, le importazioni della regione, principalmente materie prime energetiche, hanno raggiunto 3,9 miliardi di yuan (573 milioni di dollari), con un aumento annuo dell'11,2 per cento. A giugno e luglio, il commercio estero della regione ha registrato un aumento su base annua rispettivamente del 10,6 e del 32,9 per cento. Nei primi otto mesi di quest'anno, il Kazakistan è stato il principale partner commerciale dello Xinjiang, con oltre il 50 per cento del totale degli scambi. Inoltre, la regione ha registrato nel periodo un aumento del volume degli scambi con India, Indonesia, Vietnam, Italia e Arabia Saudita. (Cip)