Business news: Fmi, la risposta della Cina alla crisi cruciale per la ripresa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta della Cina alla pandemia di coronavirus sarà cruciale per la ripresa economica globale. Lo sostiene Geoffrey Okamoto, primo vice direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), in un intervento al Forum sugli affari nazionali ripreso dal sito dell’istituzione finanziaria internazionale. “La Cina – afferma Okamoto – è un esempio di come, con le giuste politiche, si possa vedere la luce alla fine del tunnel. La velocità e le dimensioni della ripresa, da una contrazione del 6,8 per cento del Pil nel primo trimestre a una crescita positiva del 3,2 per cento nel successivo trimestre, sono sorprendenti. E tutti i dati indicano che la ripresa continua nel terzo trimestre”. Tutto questo, osserva il dirigente dell’Fmi, “non è accaduto per caso”. “Misure fiscali, monetarie e finanziarie hanno contribuito a mitigare l’impatto economico negativo, specialmente sulla popolazione più vulnerabile. Pensate alle linee di credito per oltre 251 miliardi di euro aperte dalla Banca popolare della Cina per finanziare piccole imprese, per alleviare la povertà e per sostenere le imprese agricole. E pensate a come i regolatori hanno incoraggiato la concessione di prestiti alle piccole aziende”, afferma Okamoto. Il vice direttore Fmi ricorda anche le politiche fiscali flessibili che hanno garantito un “sostegno critico per sostenere i consumatori e le aziende private, che hanno lentamente normalizzato l’attività”. (Cip)