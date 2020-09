Business news: Iraq, avvio posa binari per collegamento ferroviario tra Mosul e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di posa dei binari per il collegamento ferroviario tra Mosul, in Iraq, e la Turchia cominceranno a breve. Lo ha annunciato lo scorso 22 settembre il governatore di Ninive, Najm al Jubouri, come riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Secondo il governatore, il team tecnico-ingegneristico avvierà a giorni i lavori del collegamento tra Mosul e la Turchia al fine di ridurre il traffico sulle strade. Lo scorso luglio, l'ex ministro iracheno dei Trasporti, Abdullah Laibi, ha annunciato l'intenzione di Baghdad di collegate il paese con la Turchia secondo i criteri di fattibilità economica e considerazioni politiche. L'Iraq sta lavorando alla ricostruzione della rete ferroviaria, largamente distrutta e trascurata da scontri e conflitti succedutisi per decenni. (Res)