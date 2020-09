Governo: Conte, incrementiamo pagamenti digitali contro pandemia e sommerso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavora per incrementare "tutte le operazioni digitali" anche perché con la pandemia "se non tocchiamo il denaro c'è meno occasione di contagio", è quindi il "momento per incrementare il passaggio ai pagamenti digitali". Un pacchetto che "crea le condizioni per un mutamento delle abitudini degli italiani", oltre che per combattere "anche il sommerso". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo intervento in videocollegamento al Festival dell'Economia 2020 a Trento. (Rin)