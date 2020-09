© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore a Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli partecipa alla seconda edizione di "Puliamo il Mondo in bicicletta”. L’itinerario attraversa il parco della Vettabbia e prosegue in via Vaiano Valle.Piazza Angilberto II (ore 10.00)Inaugurazione del 4° parco giochi accessibile nell’ambito del progetto ai Giardini Ezio Lucarelli nel Municipio 3. Intervengono l’assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola, il consigliere di Fondazione di Comunità Milano Massimo Cremona, la deputato e delegata del sindaco per le politiche dell’accessibilità Lisa Noja, il presidente nazionale Uildm Marco Rasconi.Giardini Ezio Lucarelli - Milano (ore 15.30)Nell'ambito dell'iniziativa “VerdeMilano” gli assessori a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran e alla Partecipazione Lorenzo Lipparini partecipano all’inaugurazione della "piazza aperta" in largo Balestra.Largo Balestra - Milano (ore 16.30)L’assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran partecipa al talk "Tra cielo e terra", dell’ambito del festival “Il Verde e il Blu”.Biblioteca degli Alberi, piazza Gae Aluenti (ore 17.15)REGIONEL'assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, accoglie 150 giovani lombardi in occasione di “Diplomati in Pista 2020”, l'iniziativa che premia gli studenti più meritevoli.Autodromo Nazionale di Monza - Statua Juan Manuel Fangio, viale di Vedano, 5 - Monza (ore 10.30)L'assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa all'inaugurazione della pista ciclopedonale Treviglio-Casirate d'Adda intitolata a Gabriele Raffa, giovane vittima della strada.Via Aldo Moro - Treviglio (ore 11.15)VARIEL’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, partecipa a un dialogo aperto con il filosofo Luciano Floridi nell’ambito di “Il Verde e il Blu Festival- Buone idee per il futuro del pianeta”.Biblioteca degli Alberi, piazza Gae Aulenti - Milano (ore 14.30)Presentazione del corso di Tecnico riparatore dei veicoli a motore di auto e moto d’epoca realizzato da Capac Politecnico del Commercio e del Turismo (ente di formazione che fa riferimento alla Confcommercio milanese).Milano Autoclassica - stand di Asi, Fiera Milano Rho (ore 15.00)Manifestazione organizzata dall'Associazione Bielorussi in Italia "Supolka" contro Lukaschenka, con l’adesione di numerose associazioni e partiti, tra cui Pd, Italia Viva, Più Europa, Acli, Aned, Anpi e Articolo 1.Piazza dei Mercanti - Milano (ore 18.00)Sit-in della comunità arcobaleno milanese in ricordo di Maria Paola Gaglione. Intervengono Gianmarco Negri, primo sindaco trans d’Italia, del comune di Tromello (Pv), Antonia Monopoli, attivista trans di Ala Milano, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano, Sissi Andrea Ricci, attivista di Cig Arcigay Milano, ed Elena Castellani, dei Sentinelli di Milano.Largo Bellintani - Milano (ore 19.30) (Rem)