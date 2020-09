Milano: rimpatriato bengalese autore di accoltellamento in Largo La Foppa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rimpatriato oggi il bengalese di 32 anni che il 12 agosto 2019 accoltellò con un coccio di bottiglia una donna di 65 anni in Largo La Foppa a Milano, ferendola gravemente. L’uomo, irregolare in Italia, era stato immediatamente arrestato dalle Volanti della Questura con l’ausilio di alcuni passanti e, al termine del processo con rito abbreviato per tentato omicidio, lo scorso 14 settembre è stato assolto dall’accusa, perché incapace di intendere e volere al momento del fatto. Da allora era ricoverato presso una struttura sanitaria per i gravi disturbi psichiatrici. Oggi pomeriggio, in esecuzione dell’espulsione adottata dal prefetto di Milano il 24 settembre, gli agenti dell’ufficio immigrazione della Questura di Milano - fa sapere una nota - hanno quindi proceduto con provvedimento del questore a rimpatriare il 32enne con un volo partito dall’aeroporto di Malpensa diretto a Dhaka, in Bangladesh. (Rem)