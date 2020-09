Scuola: presidente Municipio Roma III, con apertura istituti serve responsabilità individuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in una classe una persona risultata positiva ad un tampone, è la Asl a disporre il provvedimento di salute pubblica necessario - continua il presidente del III Municipio Caudo -. La scuola lo attua e ne dà comunicazione agli interessati. E' bene ricordare come sia il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di competenza territoriale, accertato il caso, a condurre l'indagine epidemiologica, a valutare l'entità dei contatti del caso, e a porre in quarantena per 14 giorni tutti i contatti stretti, indipendentemente dall'esito dei tamponi che ciascuno può o meno effettuare. La quarantena è lo strumento di sanità pubblica, non il tampone. La numerosità del cluster preso in esame è frutto delle valutazioni che gli operatori dell'Asl fanno al momento in cui si avvia l'indagine epidemiologica. La responsabilità dei referenti Covid, delle dirigenti scolastiche e del municipio, quest'ultimo, per le sole scuole comunali è quella di sanificare gli ambienti valutando anche in questo caso l'estensione dell'intervento a secondo della rilevanza del caso. I genitori hanno attraverso gli organi di autogoverno come il consiglio d'istituto, la possibilità di controllare e nel caso pretendere che vengano disposti tutti gli interventi di protezione e di sicurezza necessari". Dunque, Caudo sottolinea che serve "attenzione nel verificare che tutti facciano il proprio compito ma anche fiducia nel sistema di gestione sanitaria che è stato predisposto. Nel nostro Municipio in questi mesi ci sono stati diversi casi che alla loro comparsa hanno provocato preoccupazione e allarme nella popolazione, il caso dell'Ateneo Salesiano ma anche altri casi minori, ebbene la gestione di tutti questi casi svolta dalla Asl ha consentito sempre di contenere la diffusione e non ha comportato nessun rischio per la nostra comunità. Dobbiamo vigilare, stare attenti che ognuno svolga bene e con responsabilità il proprio compito, pretendere che le procedure vengano rese note, abbiamo chiesto alla Asl un incontro informativo con le scuole su questo aspetto, ma dobbiamo avere anche fiducia che la gestione della convivenza con il virus al momento ha dato risultati incoraggianti". Infine, Caudo ricorda "che l'uso della mascherina, l'attenta igiene delle mani il distanziamento fisico sono le uniche armi che abbiamo per difenderci, ovunque noi siamo". (Com)