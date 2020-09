Business news: Cina, a Shanghai riunione soci italiani della Camera di commercio europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso la sede dell'azienda italiana Casappa, a Shanghai, la riunione dei soci italiani della Camera di commercio europea in Cina (Euccc), ente rappresentativo di oltre 1.700 aziende europee basate in Cina, di cui circa 80 importanti società italiane. I lavori, aperti dall'intervento via video dell'ambasciatore d'Italia a Pechino Luca Ferrari, si sono tenuti alla presenza del Console generale d'Italia a Shanghai, Michele Cecchi, del direttore dell'agenzia Ice a Shanghai Massimiliano Tremiterra e dell'avvocato Carlo D'Andrea, vicepresidente nazionale e presidente a Shanghai della Euccc. Secondo una nota diffusa dal consolato italiano a Shanghai, la riunione ha consentito di effettuare una panoramica dell'attuale stato del business italiano in Cina e delle strategie post-Covid19, fornendo l'occasione per la presentazione dell'importante "European Business in China-Position Paper 2020-21". (Com)