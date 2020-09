Recovery fund: Conte, avremo assetto normativo ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo un assetto normativo ad hoc per il Recovery fund". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il videocollegamento con il Festival dell'Economia 2020 a Trento. "Ogni progetto dovrà essere vistato da punto di vista tecnico da Bruxelles e rendicontato, ma avremo una struttura normativa dedicata al Recovery plan con norme e soggetti attuatori ad hoc. Avremo un monitoraggio ad hoc. Qualcosa mai visto in passato", ha evidenziato Conte per poi chiosare: "Se affidassimo il Recovery plan alle modalità esistenti di spesa ci ritroveremmo a spendere il 40 per cento e perderemmo il 60 per cento dei soldi. Non ce lo possiamo permettere". (Rin)