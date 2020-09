Francia-Libano: Eliseo annuncia per domani una conferenza stampa di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà una conferenza stampa domani alle 18:00 sulla situazione politica in Libano. Lo ha reso noto la presidenza di Parigi, dopo aver definito come "un tradimento collettivo" da parte dei partiti libanesi evoluzioni politiche a Beirut. Il primo ministro libanese designato, Mustapha Adib, da un mese impegnato nel tentativo di formare un governo mentre il Paese affronta una delle sue più gravi crisi, ha annunciato di rinunciare all'incarico a causa delle difficoltà incontrate per trovare un accordo tra i partiti sul nuovo esecutivo. L'annuncio è stato dato poco dopo l'incontro al palazzo presidenziale con il capo dello Stato, Michel Aoun. Ieri Adib aveva già avuto un incontro con il presidente libanese per informalo sulla situazione dei negoziati per formare un nuovo governo. Secondo quanto riferisce la stampa libanese, il principale ostacolo incontrato da Adib nelle consultazioni per formare il governo ha riguardato il ministero delle Finanze rivendicato dai partiti di Hezbollah e Amal che hanno imposto la nomina di una personalità musulmana sciita, rifiutando il principio di rotazione tra i dicasteri proposto da Adib e da altri politici, tra cui l'ex premier Saad Hariri. Lo stesso Hariri, lo scorso 22 settembre al termine di un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un'iniziativa per nominare una personalità sciita indipendente al ministero delle Finanze sulla base di criteri di competenza e integrità e non sull'appartenenza politica. (Frp)