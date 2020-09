Egitto: Alta corte impedisce trasferimento spoglie in Israele spoglie rabbino Yaakov Abuhatzeira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte amministrativa dell’Egitto ha confermato una sentenza emessa dal tribunale amministrativo nel dicembre 2014 che impedisce il trasferimento in Israele delle spoglie del rabbino Yaakov Abuhatzeira (Abu Hasira in arabo) nato nel 1806 in Marocco e deceduto nel 1880 a Damanhour nel governatorato di Beheira. Lo riferisce il quotidiano “el Masry el Youm”. L'Alta corte ha inoltre confermato la sospensione delle celebrazioni in commemorazione del religioso ebraico, imposta nel 2014, dal tribunale amministrativo di Alessandria contestando il consumo di alcol e atteggiamenti contrari alla morale musulmana. La sentenza era stata emessa in concomitanza con la presentazione di una richiesta dello Stato di Israele all'Unesco per trasferire la tomba a Gerusalemme. Nel suo verdetto odierno, l’Alta corte ha affermato che, poiché Gerusalemme è una terra occupata, Israele non ha la sovranità per imporre ulteriormente la sua cultura. (segue) (Cae)