Business news: ambasciata italiana, Ice, Sace e Simest lanciano la guida “Obiettivo India”

- L’ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, l’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Sace e Simest, con la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presentano “Obiettivo India. Una guida per le imprese”, un strumento nato per orientare le aziende italiane alla ricerca di nuove mete di investimento e di export guidandole tra le opportunità offerte dal mercato indiano. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. La guida è il risultato del lavoro sinergico svolto tra gli attori del Sistema Paese che si occupano del sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di fornire alle aziende italiane, in particolare alle piccole e medie imprese (Pmi), uno strumento utile e operativo per approcciare il mercato indiano. La guida si compone essenzialmente di tre parti. (Com)