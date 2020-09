Migranti: Conte, in Ue serve meccanismo penalizzante per chi si sottrae agli adempimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai Paesi europei che non vogliono la redistribuzione dei migranti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha auspicato venga previsto "un meccanismo penalizzante per chi si sottrae agli adempimenti". Nel suo intervento in video collegamento al Festival dell'Economia 2020 a Trento, il premier ha aggiunto: "La solidarietà è il principio base dell'Unione europea, (che) senza non esiste, ma in questo momento molti processi decisionali sono affidati al principio dell'unanimità". (Rin)