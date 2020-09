Conte: "Il nuovo piano Ue su migranti e asilo non è un approdo efficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dei flussi migratori non è una questione che si può risolvere "da un mese all'altro" ma è "un percorso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in video-collegamento al Festival dell'Economia 2020 di Trento. "C'è stata una svolta con l'accordo di Malta", ha ricordato Conte, per il quale se la nuova proposta della Commissione europea "è un passaggio non trascurabile", sicuramente non può essere considerata "un approdo di politica europea efficace sui flussi migratori". Per Conte l'obiettivo è arrivare alla soluzione in base alla quale ogni "Paese dovrà fare una previa valutazione della quota dei migranti di cui ha bisogno". Il capo dell'esecutivo ha precisato che "non siamo in nessuna difficoltà perché abbiamo una posizione in Europa sull'accoglienza, come Paese di primo approdo siamo in credito con gli altri Paesi europei".In merito gli Stati Ue che non vogliono la redistribuzione dei migranti, il presidente del Consiglio ha auspicato che venga previsto "un meccanismo penalizzante per chi si sottrae agli adempimenti". E ha spiegato: "La solidarietà è il principio base dell'Unione europea, (che) senza non esiste, ma in questo momento molti processi decisionali sono affidati al principio dell'unanimità". Conte, parlando della gestione dei flussi sul piano nazionale, ha quindi precisato che il governo sta lavorando alla modifica dei decreti Sicurezza "sul piano tecnico"."Siamo assolutamente in ritardo sul progetto di inserimento nel mondo del lavoro", ha ammesso il premier in riferimento alle misure messe in campo dal governo sul fronte occupazionale."Ho avuto due incontri con i ministri competenti e adesso (dopo il Reddito di cittadinanza, ndr) dobbiamo completare questo altro polo e dobbiamo riorganizzare la formazione e la riqualificazione che coinvolge agenzie e uffici già esistenti per un percorso che sia coordinato". Il premier ha quindi aggiunto: "Stiamo lavorando a questo, non si è fatto in passato. Nei primi mesi del 2021 potremo presentare anche un progetto di incrocio tra Reddito di cittadinanza e inserimento al lavoro". Il merito alla polemica sollevata dal presunto aumento di stipendio con effetto retroattivo del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, Conte ha detto: "Non ero informato della vicenda. Permettetemi di fare accertamenti e poi ne parlerò".(Rin)