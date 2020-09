Scuola: Cavallari (Iv), a Roma Raggi lascia nidi in convenzione abbandonati a se stessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ad anno scolastico iniziato, il Campidoglio lascia i nidi in convenzione abbandonati a se stessi". Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva). "Al momento non è stata siglata alcuna stipula con queste strutture scolastiche, che gestiscono servizi fondamentali per accogliere i bimbi a Roma: scuole essenziali per le famiglie con figli da zero a tre anni, che rischiano di implodere e di chiudere se questa Giunta comunale continuerà a tenerle senza convenzione - aggiunge Cavallari -. Dopo avere imposto ai gestori dei nidi, sottointendendo che tutto sarebbe stato regolato dalla stipula, di attenersi alle normative previste in occasione della pandemia, di assumere più insegnanti (fondamentali per avere un controllo maggiore e capillare sui bimbi), il Comune li lascia senza contratto e dunque privi di risorse vitali. La Raggi ponga subito riparo a questo gravissimo pasticcio burocratico: le famiglie, peraltro, hanno ufficialmente iscritto i figli nei nidi convenzionati che, di fatto, lo sono solo teoricamente. Migliaia di mamme e papà restano ignari di questa situazione paradossale che, stando alle carte, vede i piccoli accolti in strutture private”. (segue) (Com)