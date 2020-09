Reddito cittadinanza: Conte, in ritardo su inserimento al lavoro, progetto in primi mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo assolutamente in ritardo sul progetto di inserimento nel mondo del lavoro". Lo ha riconosciuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in videocollegamento al Festival dell'Economia 2020 a Trento. "Ho avuto due incontri con i ministri competenti e adesso (dopo il Reddito di cittadinanza, ndr) dobbiamo completare questo altro polo e dobbiamo riorganizzare la formazione e la riqualificazione che coinvolge agenzie e uffici già esistenti per un percorso che sia coordinato". Il premier ha quindi aggiunto: "Stiamo lavorando a questo, non si è fatto in passato. Nei primi mesi del 2021 potremo presentare anche un progetto di incrocio tra Reddito di cittadinanza e inserimento al lavoro". (Rin)