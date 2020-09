Recovery fund: Conte, piu rispetto, Italia Paese più avanzato in Ue su progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito in videocollegamento al Festival dell'Economia 2020 a Trento dove era presente anche l'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato: "Mi sembra di vivere una situazione dissociata in cui a livello internazionale apprezzano il nostro operato, invece in Italia abbiamo domande su quando cade il governo. Dobbiamo essere più rispettosi e volerci bene come italiani. Non mi risulta che nessun altro Paese sia più avanti di noi nell'elaborazione dei progetti per il Recovery fund. L'Europa ci chiede di presentare i progetti a gennaio", ha chiarito il premier. (Rin)