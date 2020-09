© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver "escluso pubblicamente un nuovo lockdown" perché "siamo in una condizione completamente diversa rispetto ai primi mesi dell'anno". Nel suo intervento in videocollegamento con il Festival dell'Economia 2020 a Trento, Conte ha spiegato: "Non possiamo escludere che se si svilupperanno focolai specifici potremo intervenire in modo circoscritto". (Rin)