- A Torino domani, domenica 27 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1860m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la circolazione ciclonica insiste sul Centro-Sud italiano, mentre al Nordovest il tempo si mantiene discreto e per lo più soleggiato. Nubi in transito ma senza conseguenza, eccezion fatta per il Levante ligure dove non escludiamo fugaci piovaschi. Maggior nuvolosità e qualche locale fenomeno anche in Val d'Aosta. Aria fredda a tutte le quote, ancora ventoso in quota da nord e nordovest. In Liguria mare mosso. (Rpi)