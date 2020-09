Ue: Borrell, al fianco dell'Ucraina di fronte a tragedia aerea di Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è al fianco dell'Ucraina di fronte alla tragedia aerea avvenuta nella regione di Kharkiv. Lo ha scritto su Twitter l'alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo aver tenuto una conversazione con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "Ho presentato le condoglianze da parte dell'Unione europea per la perdita di così tante vite nell'incidente dell'aereo militare vicino Kharkiv. L'Ue è al fianco dell'Ucraina in questo momento difficile. Continueremo a lavorare per rafforzare le relazioni bilaterali al summit in programma il 6 ottobre", ha scritto Borrell. (segue) (Beb)