Ue: Borrell, al fianco dell'Ucraina di fronte a tragedia aerea di Kharkiv (2)

- Le autorità di Kiev hanno reso noto che le indagini proseguono per identificare la causa dell'incidente aereo, che secondo i procuratori ucraini, ha provocato la morte di 25 persone sul posto, e una successivamente deceduta in ospedale. Nel frattempo il presidente Volodymyr Zelensky ha sospeso per decreto l'utilizzo dei velivoli An-26, fino a quando non verranno accertate le problematiche che hanno portato allo schianto di ieri sera. (Beb)