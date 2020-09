Colombia-Usa: leader opposizione Petro, se Trump trionfa l'umanità è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione colombiana, Gustavo Petro, si è detto "molto orgoglioso" dell'attacco ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - che di recente lo ha accusato di essere invischiato nel mondo del narcotraffico - e ha sostenuto che una vittoria schiacciante del candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre significherebbe che "l'umanità è entrata nella sua fase terminale". In un post pubblicato su Facebook, Petro ha accusato Trump di essere "un negazionista" capace di "portare l'umanità alla sua estinzione", sottolineando che proprio nello Stato della Florida, da dove il presidente Usa lo ha attaccato, "centinaia di migliaia di persone fra cui migliaia di colombiani perderanno le loro case a causa della crisi climatica che Trump rifiuta di riconoscere e superare". "Quelli di noi che lottano per la vita chiedono all'elettorato colombiano negli Usa di difendere l'umanità e di votare per (Joe)Biden", ha aggiunto il leader di opposizione ed ex candidato alla presidenza colombiana al voto di maggio scorso.(Mec)