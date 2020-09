Fase 3: Conte, flessibilità alle frontiere ma attenzione ai trasferimenti più insidiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla circolazione dalle frontiere, "dobbiamo essere flessibili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento in videocollegamento con il Festival dell'Economia 2020 a Trento. "Lavoriamo sempre per aggiornare i flussi di turisti e i trasferimenti più insidiosi", ha spiegato il premier, per poi citare l'esempio virtuoso dell'aeroporto di Fiumicino dove "sappiamo in mezzora" se i turisti sono positivi al test. "Siamo molto efficienti", ha concluso Conte. (Rin)