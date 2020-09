Montenegro: coronavirus, autorità impongono quarantena notturna a tre città del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 28 settembre fino al 12 ottobre, nelle città montenegrine di Niksic, Berane e Andrijevica verrà imposto un regime speciale di quarantena, al fine di contenere i contagi da coronavirus. La decisione dell’organo di coordinamento nazionale del Montenegro estende dunque misure straordinarie ad altre tre municipalità Gli abitanti delle tre città in questione non potranno lasciare le loro case nelle ore serali, dalle 22 alle 5 di mattina. Verrà inoltre vietata l’attività alle strutture di catering, e le visite domestiche saranno proibite, come riferiscono i media locali. (Seb)