© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, parla di "giornata memorabile per diversi atleti italiani nelle competizioni internazionali". E su Twittee elenca: "Il giovane Musetti vince il suo primo titolo agli Atp di Forlì mentre i canoisti Di Liberto, Santini e Craciun si prendono il primo posto ai Mondiali in Ungheria. Grandi ragazzi". (Rin)