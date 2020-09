Coronavirus: nel Lazio oggi 219 casi di cui 129 a Roma, 2 morti e circa 10 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su circa 10 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 219 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 129 a Roma. Inoltre, si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Mantenere alta l'attenzione, la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico. Se non si rispettano le regole inevitabili altre misure di contenimento come l'obbligo di mascherine sempre - spiega l'assessore D'Amato -. Riprese le attività del drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo la sospensione di ieri a causa del maltempo e del forte vento". Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 41 casi nelle ultime 24 ore e di questi uno è di rientro dall'Egitto. Mentre sono 22 i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 59 casi nelle ultime 24 ore e tra questi 3 sono di rientro: uno con link dalla Sardegna, uno dall'Ucraina e uno dalla Lombardia. Inoltre, 18 sono i contatti di casi già noti e isolati e 21 individuati su segnalazione del medico di medicina generale. (segue) (Rer)