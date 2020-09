Coronavirus: nel Lazio oggi 219 casi di cui 129 a Roma, 2 morti e circa 10 mila tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Roma 3 registra 29 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di sei casi di rientro: due dall'Emilia Romagna, uno dalla Lombardia, uno dalla Sicilia, uno dalla Toscana e uno dalla Rep. Ceca. Mentre 15 sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 si registrano 11 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5, invece, si registrano 19 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 13 contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 si registrano 16 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 13 contatti di casi già noti e isolati. Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 44 casi positivi al Covid-19 e nessun decesso nelle ultime 24 ore. In particolare, la Asl di Latina registra 13 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano 21 casi, di cui 9 contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano sei i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Infine, la Asl di Viterbo registra 4 positivi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati (Rer)