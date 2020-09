Migranti: Oim, 15 persone annegate al largo della Libia dopo affondamento gommone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 15 i migranti annegati al largo della Libia a seguito dell’affondamento di un gommone. Lo riferisce in un messaggio su Twitter l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “La scorsa notte 120 migranti sono stati rimpatriati in Libia dalla Guardia costiera dopo aver affrontato gravi difficoltà in mare. Hanno riferito al personale dell'Oim al punto di sbarco che 15 persone sono annegate quando il loro gommone ha iniziato a sgonfiarsi”, riferisce l’Oim.(Res)