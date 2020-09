Polonia: siglato un nuovo accordo di coalizione fra le forze di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti della maggioranza di governo in Polonia hanno firmato oggi un nuovo accordo di coalizione. L'intesa odierna, già preannunciata nei giorni scorsi dalla stampa polacca, pone fine ad una serie di tensioni che nelle ultime settimane hanno attraversato l'esecutivo di Varsavia. I leader del partito Diritto e Giustizia (PiS) e i piccoli gruppi conservatori Solidarna Polska (Polonia Unita) e (Porozumienie) Accordo hanno firmato l'accordo a Varsavia, senza però fornire ulteriori dettagli pratici sul nuovo assetto della coalizione. “Sono assolutamente sicuro che questi anni saranno utili per la Polonia. Questo accordo farà da garanzia", ha detto in conferenza stampa Jaroslaw Kaczynski, leader di PiS che potrebbe secondo quanto emerso di recente entrare nell'esecutivo con la carica di vicepremier.Secondo il capogruppo di PiS, Ryszard Terlecki, il programma del partito sarebbe quello di assegnare a Kaczynski la guida del comitato per la sicurezza, ruolo che gli attribuirebbe la supervisione sull'attività dei dicasteri di Giustizia, Difesa e Interno. A Terlecki i giornalisti hanno chiesto anche a proposito di un'altra indiscrezione, ovvero il fatto che le dimissioni del procuratore nazionale della Polonia Bogdan Swieczkowski siano il prezzo che PiS chiede all'alleato Solidarna Polska di pagare per "salvare" la coalizione di governo. Interrogato se il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, leader di Solidarna Polska, perderà il controllo sulla procura nazionale, Terlecki ha risposto di no.La scorsa settimana si è consumata una rottura all'interno della coalizione al governo in Polonia durante il voto su un disegno di legge in tema di tutela degli animali. Il testo prevede tra i vari punti il divieto di allevare animali da pelliccia e introduce limitazioni alla macellazione rituale. A favore hanno votato 356 deputati, contro 75 e 18 si sono astenuti. 38 deputati di PiS, tra i quali il ministro dell'Agricoltura Jan Krzysztof Ardanowski, hanno votato contro, mentre altri 15 si sono astenuti. Tutti i deputati di Solidarna Polska hanno votato contro, mentre quelli di Porozumienie si sono astenuti, con l'eccezione del ministro dello Sviluppo, Jadwiga Emilewicz, che ha votato a favore.Sia prima che dopo il voto alcuni esponenti di PiS, a partire dal capogruppo Ryszard Terlecki, hanno messo in guardia i propri deputati e quelli delle formazioni alleate, Solidarna Polska e Porozumienie, sulla necessità di votare compatti a favore e hanno minacciato conseguenze in caso di insubordinazione. Le conseguenze sono puntualmente arrivate con la sospensione da PiS di 14 deputati, colpevoli di non aver votato a favore del ddl. Tra di loro ci sono il ministro dell'Agricoltura, Jan Krzysztof Ardanowski, e l'ex ministro dell'Ambiente, Henryk Kowalczyk. Si sono anche fermate le trattative in corso all'interno della coalizione della Destra Unita per il rimpasto di governo, vero fulcro dello scontro. (Vap)