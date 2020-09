Regno Unito: Johnson all'Onu, necessario creare nuovo approccio globale a sicurezza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito utilizzerà la sua prossima presidenza del G7 per promuovere un nuovo piano in cinque punti volto ad aumentare la preparazione e la resilienza globale contro future pandemie. Lo ha annunciato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson nel suo discorso alla 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Noi nel Regno Unito lavoreremo con i nostri amici, useremo la nostra presidenza del G7 il prossimo anno per creare un nuovo approccio globale alla sicurezza sanitaria basato su un piano in cinque punti per proteggere l'umanità da un'altra pandemia", ha detto Johnson. Il nostro obiettivo primario dovrebbe essere quello di fermare una nuova malattia prima che prenda il via il contagio, ha spiegato Johnson. “La salute di ogni paese dipende dal fatto che tutto il mondo possa avere accesso a un vaccino sicuro e efficace”, ha proseguito Johnson, impegnandosi a fornire 500 milioni di sterline per un nuovo sistema di condivisione dei vaccini a livello globale. “Se non ci uniremo insieme, volgendo la nostra attenzione contro un comune nemico, allora perderemo tutti”, ha detto ancora il premier britannico. (Rel)