Libano: Hariri, chi celebra fallimento iniziativa francese per formare governo se ne pentirà

- Chiunque celebri il fallimento di un'iniziativa francese per convincere i leader politici del Libano a formare un nuovo governo si “pentirà di aver sprecato l'opportunità”. Lo ha dichiarato oggi l’ex primo ministro libanese, Saad Hariri, commentando in una nota la rinuncia del premier incaricato Mustafa Adib a formare un nuovo esecutivo. La nomina di Adib era stata annunciata lo scorso primo settembre a seguito dell’iniziativa portata avanti dal presidente francese Emmanuel Macron per spingere le fazioni politiche libanesi a formare quanto prima un governo e avviare il piano di riforme strutturali. “Dico a coloro che oggi applaudono il fallimento dell'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, che se ne pentiranno”, ha dichiarato Hariri. (segue) (Res)