Sanità: inaugurato pronto soccorso pediatrico al Buzzi di Milano, dopo restyling per misure anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale del Bambino Vittore Buzzi ha un nuovo e più accogliente pronto soccorso pediatrico: "il pronto soccorso – sottolinea l'assessore al Welfare Giulio Gallera - assicura un maggior comfort ai piccoli pazienti e ai loro genitori. I lavori sono stati eseguiti a cura dell'associazione Obm ospedale dei bambini Milano - Buzzi Onlus". "La sala d'attesa, totalmente rinnovata a cura dell'associazione Obm onlus, mette ancora di più il bambino al centro delle cure, permettendogli così di affrontare la visita o il ricovero con la maggior serenità possibile. Quello di mettere la persona al centro è, da sempre, il perno cui stiamo costruendo il nostro modello sanitario. E quando ciò si concretizza, anche nei punti riservati ai più piccoli, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Ricordo anche - ha concluso l'assessore al welfare - che al Buzzi è attivo anche un punto d'accesso diretto 'drive trough' dove vengono eseguiti i tamponi ai più giovani". "La nuova sala d'attesa del Pronto Soccorso, renderà - ha chiosato l'assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolgonini - più confortevole e spensierata l'attesa dei bimbi e delle loro famiglie. Per me è sempre emozionante partecipare alla festa annuale dell'Obm onlus, un'associazione che compie un lavoro straordinario nel rendere più belle e colorate le giornate dei bimbi all'interno dell'ospedale Buzzi di Milano. Quest'inaugurazione è stata anche una bella occasione per ringraziare proprio Obm onlus e tutti i volontari che ogni giorno regalano un sorriso ai bambini ricoverati".(Com)