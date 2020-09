Energia: Russia, prezzo medio gas esportato nel 2020 a 129,9 dollari per mille metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio del gas esportato dalla Russia nel 2020 si attesta sui 129,9 dollari per mille metri cubi. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico russo in un rapporto macroeconomico pubblicato oggi, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Il rapporto, che esamina le prospettive di esportazione del gas della Russia e le probabili tendenze nei prossimi tre anni, prevede una rapida ripresa della domanda dopo la tendenza al ribasso legata alla pandemia di coronavirus nella prima metà del 2020. Il ministero ha stimato che entro la fine di quest'anno la Russia avrà esportato 184,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, in calo rispetto ai 220,6 miliardi dell'anno precedente. (Rum)