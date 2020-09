Milano: Cagnolati (Municipio 3), devastati i lavori appena conclusi in via Ampere, occorre maggiore sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Municipio 3 di Milano, Marco Cagnolati in una lettera inviata al sindaco Giuseppe Sala comunica che “i lavori in via Ampère nel tratto Casoretto/Porpora sono stati conclusi, sono stati tagliati alcuni alberi ma non sono stati ancora rimpiazzati ne sono state rimosse le radici presenti” nella lettera Cagnolati allega alcune immagini che documentano la situazione. ”Come si può evincere dalle foto le bancarelle e i frequentatori devastano i lavori appena conclusi. Non è chiaro ancora quali norme consentano uno scempio come questo soprattutto alla luce di lavori di riqualificazione appena conclusi. Dalle foto si vede chiaramente come non ci sia alcun rispetto ne per le aiuole ne per gli alberi presenti. Rinnovo quindi la richiesta di telecamere di sorveglianza lungo tutta la via in modo da poter documentare ciò che accade invece di dover chiedere ai cittadini di fornire ogni volta foto e materiale per denunciare questa situazione, in modo da poter intervenire e sanzionare chi dovesse adottare condotte illecite. Faccio presente inoltre che, non essendo stati posizionati ancora i cartelli di divieto di sosta lungo questo tratto di strada a causa del mercato, molti residenti non fossero stati informati e molte auto sarebbero state spostate senza alcun preavviso nonostante la mancanza dell'apposita segnaletica verticale. Chiedo pertanto all'amministrazione comunale, sindaco compreso come intendano affrontare questa situazione, se sia necessario ogni volta cercare risposte altrove (dalla stampa principalmente) quando basterebbe installare telecamere lungo la via a tutela sia dei lavori che sono appena stati ultimati e che lo saranno presto in tutta la strada, sia dei residenti che abitano in questo quartiere” scrive Cagnolati. (Com)