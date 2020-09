Inps: Istituto, nessun compenso retroattivo al presidente Tridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione Risorse umane dell’Inps comunica in una nota che non ha corrisposto al presidente Tridico compensi arretrati in seguito all’emanazione del decreto del 7 agosto 2020 e, in ogni caso, gli uffici dell’Istituto non hanno mai previsto l’erogazione di un compenso arretrato al presidente per il periodo che va da maggio 2019 al 15 aprile 2020. Pertanto, la notizia apparsa sul quotidiano "La Repubblica" di oggi, a firma di Giovanna Vitale, in merito ad un compenso arretrato al Presidente pari a 100 mila euro è priva ogni fondamento. (segue) (Com)