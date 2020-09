Inps: Istituto, nessun compenso retroattivo al presidente Tridico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze 7 agosto 2020, a seguito della ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, ha fissato la misura dei compensi nei confronti del presidente, del vicepresidente e dei Consiglieri di amministrazione, come previsto dall’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 479/1994. In particolare, i compensi annui al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali obbligatori a carico del percipiente, a favore dell’Organo di amministrazione sono i seguenti: presidente: euro 150.000; vicepresidente: euro 40.000 elevabili a euro 60.000 in caso di deleghe; Consiglieri di amministrazione: euro 23.000. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la decorrenza dei predetti compensi è fissata a partire dall’effettivo esercizio della funzione, ossia dal 15 aprile 2020, data di insediamento del Consiglio di amministrazione. (segue) (Com)