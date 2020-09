Inps: Istituto, nessun compenso retroattivo al presidente Tridico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Detta regola vale anche per il presidente dell’Istituto, professor Pasquale Tridico, ancorché abbia svolto la funzione di presidente dell’Istituto già da maggio 2019. Difatti, anche per il presidente la nuova misura dei compensi stabilita dal citato decreto interministeriale decorre dall’assunzione della carica di presidente del ricostituito Consiglio di amministrazione. La vicepresidente, Maria Luisa Gnecchi, in quanto percettrice di un trattamento pensionistico obbligatorio, svolge l’incarico a titolo gratuito. Parimenti, è svolto a titolo gratuito l’incarico di Consigliere di amministrazione del dottor Rosario De Luca, cha ha rinunciato ai relativi compensi. (Com)