Roma: De Santis (M5s), Raggi unica e vera alternativa a pericoloso Alemanno bis

- "Virginia Raggi rappresenta l'unico argine per il centrodestra a Roma, l'unica vera alternativa a un pericoloso Alemanno bis e a una fotocopia sbiadita della peggiore Amministrazione che si ricordi nella Capitale". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis (M5s). "Una lettura che emerge con chiarezza nella ricerca effettuata da 'Noto sondaggi' - sostiene De Santis -. Una ricerca che colloca Giulia Bongiorno e Raggi in cima alle preferenze degli elettori. Staccatissimi tutti i potenziali candidati del Pd e del centrosinistra. Il lavoro impostato da questa Amministrazione deve quindi proseguire e completarsi, affinché venga sviluppato il risanamento strutturale avviato nel 2016. Mentre molti analisti cercano di raccontare faziosamente e maldestramente il contrario, in realtà esiste un blocco assai consistente di cittadini che vuole una conferma di Virginia Raggi. Bisogna poi - continua l'assessore - sottolineare come il nome di Giulia Bongiorno già susciti terrore tra gli oltre 23mila dipendenti di Roma Capitale. La sua ricetta è emersa con forza nel suo anno da Ministra della Pubblica Amministrazione. Considera chiaramente i lavoratori dei fannulloni e dei furbetti, da controllare in modo ossessivo e da umiliare con un approccio esclusivamente repressivo. Dinanzi un simile scenario, appare naturale la necessità di proseguire il nostro percorso incentrato su valorizzazione di merito e professionalità e sul rafforzamento dei servizi per i cittadini", conclude De Santis. (Rer)