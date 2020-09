Scuola: Azzolina, ad oggi consegnati 204 milioni e 409 mila mascherine, saranno sempre gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a 204 milioni e 409 mila mascherine consegnate nelle scuole di tutta Italia". Lo annuncia su Facebook il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. "So che alcune scuole, anche se le mascherine sono arrivate, hanno chiesto alle famiglie di comprarne altre, per paura che finiscano. Non ce n’è bisogno", assicura la titolare della Scuola. "Il commissario Arcuri ha spiegato che le mascherine verranno rifornite alle scuole (come si evince dal numero in aumento sul sito) periodicamente. L’Italia è l’unico Paese che fornisce e fornirà, gratuitamente, a tutte le scuole, le mascherine per studentesse, studenti e personale scolastico", precisa prima di fare un appello: "Aiutateci a diffondere questo messaggio per informare correttamente tutte le famiglie". (Rin)