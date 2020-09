Grecia: domato incendio scoppiato nel primo pomeriggio vicino Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio scoppiato oggi nel primo pomeriggio nel sobborgo residenziale di Kareas, vicino Atene, ai margini del monte Imetto, è stato portato sotto controllo in appena un paio d'ore dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". I vigili del fuoco hanno inviato 62 uomini, 22 camion e cinque elicotteri per lo scarico dell'acqua e un aereo per intervenire. Il capo dei vigili del fuoco Stefanos Kolokouris e il viceministro della Protezione civile Nikos Hardalias erano sul posto, aiutando a coordinare gli sforzi antincendio.Nessuna proprietà è stata danneggiata dall'incendio, che ha causato interruzioni del traffico su diverse strade principali, comprese le strade Katechaki e Alimou. Questo è stato il secondo incendio in meno di una settimana sul monte Imetto. (Gra)